Стало известно, как продвигается дело о нападении на тренера Евсеева

В пресс‑службе УМВД по Астраханской области рассказали «Матч ТВ», что по делу о нападении на представителей «Ленинградца» Вадима Евсеева, Александра Шмарко и заместителя гендиректора клуба все еще проводится процессуальная проверка, злоумышленники находятся под стражей по решению суда.

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Ранее стало известно, что на главного тренера «Ленинградца» Евсеева и его ассистента Шмарко в Астрахани напали двое мужчин. Они брызнули в лицо Евсееву перцовым баллончиком, а когда помощник тренера попытался задержать нападавших, злоумышленники достали нож. «Ленинградец» сообщил, что Шмарко получил порез щеки. Евсеев ранее заявлял, что его зрение пока полностью не восстановилось.

— По возбужденному уголовному делу до сих пор проводится процессуальная проверка. Сами нападавшие находятся под арестом, суд избрал им такую меру пресечения.

— Пострадавшая сторона к вам не обращалась?

— Нет, пострадавшие были опрошены в день нападения. Вся необходимая информация, объяснения были собраны еще тогда, а сами пострадавшие улетели по месту своего жительства.

— Извинились ли нападавшие перед теми, кто пострадал?

— Нет информации. Насколько известно, после конфликта они не встречались, — сообщили в пресс‑службе УМВД «Матч ТВ».