Экс-тренер ЦСКА Василий Березуцкий возглавит азербайджанский «Сабах», информирует Azerisport.

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По данным источника, специалист уже прибыл в Баку для согласования последних деталей контракта с новым клубом. Березуцкий покинет тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

Для Березуцкого это первая самостоятельная работа в тренерской карьере. Ранее он занимал должность ассистента тренера в таких клубах, как «Витесс», ЦСКА и «Краснодар».

После 14 туров «Сабах» располагается на 5-й строчке с 19 очками в чемпионате Азербайджана.

С 2021 по 2024 год «Сабах» возглавлял российский тренер Мурад Мусаев, работающий сейчас в «Краснодаре».

В следующем матче чемпионата Азербайджана «Сабах» примет у себя дома «Сабаил». Игра состоится в пятницу, 29 ноября. Начало встречи – 18:00 по московскому времени.