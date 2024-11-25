Бывший футболист сборной Исландии захотел получить гражданство России

Бывший защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон признался, что хотел бы получить российское гражданство. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист заявил, что ему бы не помешал российский паспорт, так как он уже знает русский язык. «Говорю не так хорошо, как во времена, когда жил в России, но не так уж и плохо. Планирую учить дальше», — добавил он.

Ранее футболист рассказал о характере своей русской жены Елены. Исландец подчеркнул, что она полностью соответствует стереотипу о том, что в России женщины очень сильные.

В Российской премьер-лиги (РПЛ) Сигурдссон играл за «Рубин», «Краснодар» и «Ростов». За сборную Исландии игрок провел 97 матчей, в которых забил пять мячей. Он завершил карьеру в 2021 году.