Черчесов поставил себе оценку по итогам группового этапа Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что может поставить себе не выше тройки с минусом по итогам группового этапа Лиги наций.

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Команда Черчесова 17 ноября потерпела пятое поражение в Лиге наций, уступив сборной Норвегии со счетом 0:5, и с одним очком заняла последнее место в группе 3 дивизиона В. Казахстан потерял шансы на сохранение прописки в дивизионе. Норвегия стала первой в квартете с 13 очками и поднялась в дивизион А, австрийцы (11 очков) — вторые, словенцы (8) — третьи.

— Какую задачу ставили ваши работодатели перед вами?

— Результат определяется в двух плоскостях: то, что на таблице — можно смело поставить тройку с минусом. А что внутри мы делали — работа идет, которая не видна. Но перестройка идет полным ходом. Когда принимаешь команду, жеребьевка уже прошла, и ты знаешь, с кем придется играть. Мы когда это обсуждали с президентом (федерации), естественно, желание сохранить прописку есть, желание намного лучше выглядеть есть. Но рассчитывать на то, что мы всех проедем, конечно, нельзя было.

Тогда выстраивается стратегия, что для нас важнее: любым путем за очки побороться и в конце концов оказаться на последнем месте, потому что соперник объективно сильнее. Или команду готовить к отборочному этапу чемпионата мира. Такой определенный шпагатик надо было делать. Знакомиться, готовить, перестраивать.

— Вас могли после таких результатов уволить? Вы же рисковали.

— Рискуешь ты всегда. Еще ни разу не было, чтобы ты пришел в какую‑то команду, где все в розовом цвете. У меня такого не было. Поэтому ты знаешь, что тебя ждет. Я не один, есть тренерский штаб, мы всё просчитываем, что может быть, к чему готовиться, как это менять. Ситуация такая, какая есть. Хорошо, поддержу, оценка — на двоечку. Но внутри работа идет, мы взяли четверых игроков из молодежной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника, — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».