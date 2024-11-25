Черчесов рассказал, что у него не получилось в Казахстане в первые месяцы работы

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о своей работе в расположении национальной команды.

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— Что вы хотели сделать в сборной Казахстана и что не получилось?

— Мой предшественник [Магомед] Адиев провёл хорошую работу. В этот момент всё складывалось, работа тренера была видна. Но когда этот пыл пропадает, его нечем восполнить. Я приходил после пяти поражений подряд. Было видно, что та команда свой ресурс исчерпала в плане мотивации. Футболисты могут быть те же, но команда может быть совершенно другой. Комплексов после поражений нет. Мы прекрасно знаем, с кем мы играем и на каком уровне мы находимся. В каких-то моментах нам удавалось найти противоядие. Первая же ошибка завершалась голом в наши ворота. Мы сами какие-то вещи делали, которые на этом уровне непозволительны.

— К вопросу, что сделать здесь и сейчас. Может, кого-то натурализовать?

— Этот вопрос мне задавали и на пресс-конференции. Я и россиян не просил взять паспорт. Фернандес сам принимал гражданство. Не хватало такого Фернандеса? Нам много чего не хватало. Насколько я знаю, в Казахстане нельзя иметь двойное гражданство. И ни один спортсмен не может вдруг его поменять. Я могу поменять организационные моменты.

Нужно так календарь составить, чтобы было не 11 дней за три сбора, а хотя бы 20. Ждём совещания, когда наши требования или просьбы, желания должны удовлетворить. Это не моя прихоть, это подготовка, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Команда Станислава Черчесова 17 ноября потерпела пятое поражение в Лиге наций УЕФА, уступив сборной Норвегии со счётом 0:5, и с одним очком заняла последнее место в группе 3 Лиги В. Казахстан потерял шансы на сохранение прописки в Лиге.