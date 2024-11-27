«Ман Сити» упустил победу, ведя 3:0 к 75-й минуте. Такого никогда не было в истории ЛЧ

Английский «Манчестер Сити» установил антирекорд в истории Лиги чемпионов после ничьей (3:3) с нидерландским «Фейеноордом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, «горожане» — первая команда в истории Лиги чемпионов, которая лидировала в матче с разницей в три гола вплоть до 75-й минуты, но не смогла одержать победу.

По итогам пяти матчей общего этапа Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы набрали восемь очков и занимают 15-е место. «Фейеноорд», в свою очередь, с семью очками занимает 20-ю строчку.