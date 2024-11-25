Назван момент, который надломил игроков «Локомотива» в дерби со «Спартаком»

Первый пропущенный мяч в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» психологически повлиял на футболистов московского «Локомотива». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Полагаю, первый мяч, пропущенный «Локомотивом», повлиял на психологическое состояние команды и придал уверенность спартаковцам. Мне думается, у «Локомотива» не получилась игра в завершающей стадии. Они много и активно атаковали, как всегда, были хорошие направленные атаки, которые, казалось бы, вот-вот закончатся взятием ворот. Но в данном случае им не хватило точности в завершении, в деталях, которые во многом влияют на результат. В таких деталях «Спартак» и превзошел «Локомотив», — заявил Игнатьев.

В субботу, 23 ноября, «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Манфред Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет. Костариканец открыл счет, помешав вратарю «железнодорожников» Илье Лантратову выбить мяч из своей штрафной — Угальде заблокировал удар, подставив ногу, и от нее мяч влетел в сетку.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 31 очко, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и на три балла отстает от «Локомотива», идущего третьим. От лидирующего «Зенита» красно-белых отделяет восемь очков. Угальде с 12 мячами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ-2024/25.