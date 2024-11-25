Газзаев оценил тренерские навыки Березуцкого

Василий Березуцкий созрел, чтобы работать главным тренером, будем надеяться, что в России появится еще один сильный специалист, заявил «Матч ТВ» бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

В понедельник азербайджанский «Сабах» объявил о назначении Березуцкого на пост главного тренера. Соглашение с 42‑летним россиянином рассчитано на 2,5 года.

— Василий созрел к работе главным тренером. Он помощником поработал со многими именитыми товарищами. Например, с Виктором Ганчаренко и Леонидом Слуцким. Опыт у него есть, он прошел определенный этап и какие‑то свои наработки у него тоже имеются. Будем надеяться, что у нас появится еще один сильный российский тренер, — сказал Газзаев «Матч ТВ».

«Сабах» занимает пятое место в таблице чемпионата Азербайджана, набрав 19 очков. Безвыигрышная серия команды длится семь матчей.