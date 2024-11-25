Стала известна символическая сборная женской Суперлиги — 2024
Пресс-служба женской Суперлиги опубликовала символическую сборную чемпионата России — 2024. В список лучших футболисток завершившегося сезона вошли:
- Вратарь: Наталья Воскобович («Зенит», Санкт-петербург);
- Защитницы: Невена Дамьянович (ЦСКА, Москва), Вероника Куропаткина («Зенит»), Алсу Абдуллина («Локомотив», Москва), Юлия Плешкова (ЦСКА);
- Полузащитницы: Тивна Филипович, Марина Фёдорова (обе - («Спартак», Москва), Екатерина Пантюхина («Зенит»), Лаисса («Локомотив»);
- Нападающие: Габриэла Гживиньска («Зенит»), Франциска Ордега (ЦСКА).
Напомним, «Зенит» занял первое место в чемпионате России — 2024. Команда набрала 68 очков в 24 матчах. ЦСКА заработал 62 очка и расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 50 очков.