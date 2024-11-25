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Стала известна символическая сборная женской Суперлиги — 2024

Пресс-служба женской Суперлиги опубликовала символическую сборную чемпионата России — 2024. В список лучших футболисток завершившегося сезона вошли:

Стала известна символическая сборная женской Суперлиги
© Чемпионат.com

Напомним, «Зенит» занял первое место в чемпионате России — 2024. Команда набрала 68 очков в 24 матчах. ЦСКА заработал 62 очка и расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 50 очков.

Футбол
Алсу Абдуллина
Вероника Куропаткина
Екатерина Пантюхина
Юлия Плешкова
Марина Федорова
Локомотив
ЦСКА
Зенит
Спартак