Стала известна символическая сборная женской Суперлиги

Пресс-служба женской Суперлиги опубликовала символическую сборную чемпионата России — 2024. В список лучших футболисток завершившегося сезона вошли:

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Напомним, «Зенит» занял первое место в чемпионате России — 2024. Команда набрала 68 очков в 24 матчах. ЦСКА заработал 62 очка и расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 50 очков.