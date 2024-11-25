Главный тренер «Динамо» дал совет Мостовому

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «Матч ТВ» посоветовал Александру Мостовому начинать набираться практики как тренеру, а также выразил желание сыграть вместе с экс‑футболистом «Спартака» в падел.

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Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), чтобы получить тренерскую лицензию. В ноябре он прошел стажировку в «Динамо» в штабе Лички.

— Александр Мостовой проходил у вас стажировку. Она еще идет?

— Нет, ему для лицензии нужна была стажировка длительностью всего несколько дней. Сейчас у него свои дела, занятия.

— Каким он запомнился? Разбирается в футболе?

— Мы с ним говорили о футболе. Он спросил про нашу работу, тренировочный цикл, мы ему показали какие‑то нюансы. Уверен, что у него есть свои мысли о футболе как у бывшего игрока. Каждый должен иметь свое видение, чтобы строить особенную игру, а не копировать чужую. Уверен, мы еще сыграем вместе в падел.

— Из него может получиться хороший тренер?

— Все зависит от него. Это покажет время. Я не знал, стану ли хорошим тренером. Ему надо идти и пробовать тренировать. Обучение и практика — это две разные вещи. Практику можно получить, только когда ты работаешь в клубе и сталкиваешься с тяжелыми ситуациями, — сказал Личка «Матч ТВ».

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