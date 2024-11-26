Карпин заявил, что в сборной России нет постоянного капитана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в команде нет капитана.

«Сейчас в сборной есть капитан? Нет. У нас большая группа опытных футболистов — Головин, Баринов, Миранчуки, Кузяев... Каждый из них может выйти с повязкой», – приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Во время товарищеского матча со сборной Брунея (11:0) капитаном команды России был Александр Черников. На игре с Сирией (4:0) капитанскую повязку носил Алексей Миранчук.

Сборная России не выступает на официальных соревнованиях с ноября 2021 года. Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили команду от турниров из-за проведения Специальной военной операции на Украине.