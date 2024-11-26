Карпин назвал главное разочарование года для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал отмененные матчи национальной команды главным разочарованием в 2024 году.

Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«С соперниками и так сложно, а тут еще форс-мажор. Сыграть с Таиландом помешал тайфун, с Парагваем — трагедия в «Крокусе»... Нет-нет, и с Пакистаном сыграть хотелось, тем более футболисты уже приехали на сбор. Но с Парагваем вышло обиднее. Соперник сильный, интересный», — заявил Карпин.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.