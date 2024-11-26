Глушаков: нравится харизма Карпина, как тренер себя вижу плюс-минус как он

Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» ответил на вопрос, каким тренером он себя видит и какие качества хочет взять от тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

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— А каким тренером станет Денис Глушаков? Ты говорил, что он будет жёстче, чем Валерий Карпин.

— Мне нравится харизма Валерия Георгиевича. Нравится то, как он общается с футболистами, как составлен тренировочный процесс. Человек провёл долгую карьеру, играл в больших клубах. С ним интересно работать. Мне импонирует подход Карпина. Нравятся его строгость и жёсткость. То, как футболисты относятся к нему. Есть какое-то взаимоуважение. Я себя вижу плюс-минус как Валерий Георгиевич. Может, чуть жёстче.

— Если бы была возможность поехать на стажировку к кому-то из тренеров, ты отправился бы к Карпину?

— Я с ним уже работал. Можно сказать, что весь тренировочный процесс уже скачан на жёсткий диск. Думаю, я могу подойти к нему за советом, а он подскажет. Я всё прекрасно понимаю. Сейчас всё быстро меняется, поэтому не буду загадывать и говорить, к кому пойду на стажировку.

Напомним, Глушаков выступал за такие российские клубы РПЛ, как «Химки», «Пари НН», «Ахмат», «Спартак», «Локомотив».