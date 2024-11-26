Глушаков: Станкович эмоциями похож на Карреру

Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказал мнение о том, похож ли главный тренер «Спартака» серб Деян Станкович на бывшего тренера московской команды итальянца Массимо Карреру.

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— Какого тренера тебе напоминает Станкович? Многие говорят, что это Каррера на минималках. Тактика на втором плане, главное — мотивация.

— Сложно говорить, я с ним не работал. Где-то эмоциями похож на Карреру. По тому, как бегает, прыгает на бровке.

Напомним, Глушаков выступал за такие российские клубы РПЛ, как «Химки», «Пари НН», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».