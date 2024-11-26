Комментатор Орлов оценил «Зенит» Семака

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в последних матчах. В частности, он высказался по поводу неубедительной победы сине-бело-голубых в матче 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0). «Зенит» забил единственный гол на последних минутах встречи.

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