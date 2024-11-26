В «Локомотиве» рассказали, когда получат выплаты за воспитание Миранчука

В "Локомотиве" рассказали, когда получат выплаты от "Атланты" за воспитание Миранчука
Московский "Локомотив" сможет получить выплаты солидарности Международной федерации футбола (ФИФА) за воспитание полузащитника Алексея Миранчука после прохождения проверки трансфера футболиста из итальянской "Аталанты" в американскую "Атланту". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко.
30 июля Миранчук перешел из "Аталанты" в "Атланту", подписав контракт до конца 2027 года.
"Что касается Алексея Миранчука: сначала его новый клуб из MLS должен произвести оплату в адрес "Аталанты", после этого мы получим расчет от нового органа ФИФА, который ответственен за расчеты компенсаций в части, касающейся выплат взносов солидарности, - сказал Леонченко. - Такого расчета у нас еще нет, возможно, еще не прошла транзакция между американским и итальянским клубами, возможно, происходит процедура проверки в рамках регламента внутри международной федерации".
"Есть вопрос по голкиперу [Даниилу] Худякову, компенсацию за подготовку мы должны были получить еще летом [от австрийского "Штурма"], но электронный паспорт игрока до сих пор на стадии "Validation" (проверка ФИФА)", - добавил Леонченко.
Миранчуку 29 лет, с 2020 года он выступал за "Аталанту", в прошедшем сезоне он стал победителем Лиги Европы. С 2013 по 2020 год Миранчук выступал за московский "Локомотив", с которым стал чемпионом России (2018) и трехкратным обладателем кубка страны (2015, 2017, 2019).