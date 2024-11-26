В «Локомотиве» рассказали, когда получат выплаты за воспитание Миранчука

Московский "Локомотив" сможет получить выплаты солидарности Международной федерации футбола (ФИФА) за воспитание полузащитника Алексея Миранчука после прохождения проверки трансфера футболиста из итальянской "Аталанты" в американскую "Атланту". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко.

30 июля Миранчук перешел из "Аталанты" в "Атланту", подписав контракт до конца 2027 года.

"Что касается Алексея Миранчука: сначала его новый клуб из MLS должен произвести оплату в адрес "Аталанты", после этого мы получим расчет от нового органа ФИФА, который ответственен за расчеты компенсаций в части, касающейся выплат взносов солидарности, - сказал Леонченко. - Такого расчета у нас еще нет, возможно, еще не прошла транзакция между американским и итальянским клубами, возможно, происходит процедура проверки в рамках регламента внутри международной федерации".

"Есть вопрос по голкиперу [Даниилу] Худякову, компенсацию за подготовку мы должны были получить еще летом [от австрийского "Штурма"], но электронный паспорт игрока до сих пор на стадии "Validation" (проверка ФИФА)", - добавил Леонченко.

Миранчуку 29 лет, с 2020 года он выступал за "Аталанту", в прошедшем сезоне он стал победителем Лиги Европы. С 2013 по 2020 год Миранчук выступал за московский "Локомотив", с которым стал чемпионом России (2018) и трехкратным обладателем кубка страны (2015, 2017, 2019).