«Тоттенхэм» может подписать нового вратаря.

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Ранее стало известно, что Гульельмо Викарио перенес операцию из-за перелома голеностопа. Он получил травму во время матча с «Манчестер Сити» (4:0).

По информации The Telegraph, срок отсутствия итальянского футболиста будет исчисляться «скорее месяцами, чем неделями».

«Шпоры» планировали укрепить вратарскую позицию по окончании этого сезона. Теперь они могут ускорить поиск нового голкипера.