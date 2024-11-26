Экс-игрок «Рубина» назвал двух судей РПЛ, с которыми не ладил

Бывший защитник казанского «Рубина» и пермского «Амкара» Алексей Попов рассказал о том, как писал в соцсетях посты о судействе во время своей игровой карьеры, а также высказался о своих отношениях с бывшими арбитрами Станиславом Сухиной и Александром Гвардисом.

© Чемпионат.com

«Я много высказывался про судей. Тогда, как и сейчас, у них была полная безнаказанность. Мне не нравилось, что они жили в каком-то вакууме. Приходилось их периодически задевать в своих постах, чтобы обычные люди понимали: тот или иной судья плохо справляется со своей работой. Среди арбитров были и откровенно неадекватные персонажи. Кто? Сухина и Гвардис. Уникальные люди. У меня с этой двоицей изначально не заладилось. Сухина прибил нас [«Амкар»] в финале Кубка с ЦСКА в 2008-м. Такое судейство Сухины можно было предсказать — московские клубы всегда душили периферийные. Гвардис? Этот вообще всегда убивал «Амкар». Он как-то засудил нас в Первой лиге. После матча я ему высказал: «С такой работой ты никогда не будешь в Премьер-Лиге». На что он ответил: «Это вы с такой игрой туда никогда не попадёте». В итоге мы через год встретились в РПЛ (смеётся)», — приводит слова Попова Sport24.

Попов является воспитанником СДЮШОР (Пермь). Защитник успел поиграть за пермскую «Звезду», казанский «Рубин» и «Амкар», где он и завершил карьеру. В общей сложности Алексей сыграл за «Амкар» 385 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Вместе с пермским клубом Попов стал победителем Первой лиги, а в составе «Рубина» дважды становился чемпионом России. Также в активе экс-футболиста есть четыре матча за сборную Казахстана. В качестве тренера Попов работал в «Звезде».