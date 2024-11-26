Ориньо рассказал, какой тренер мог бы привести «Спартак» к чемпионству

Защитник «Химок» Ориньо поделился мнением о перспективах своего одноклубника полузащитника Дениса Глушакова на должности главного тренера «Спартака». Ранее хавбек заявил, что он хотел бы возглавить красно-белых в будущем.

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«Наверное, Глушаков сможет привести «Спартак» к чемпионству, если возглавит команду. Он легенда этого клуба. Я верю в него, потенциал есть!» — приводит слова Ориньо «РБ Спорт».

После 16 туров чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. На третьей строчке располагается «Локомотив». У красно-зеленых 34 очка.

Завтра, 27 ноября, команда Деяна Станковича сыграет против «Ростова» в рамках второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.