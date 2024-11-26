«Аталанта» проявляла интерес к Сперцяну прошлым летом

Итальянская «Аталанта» проявляла интерес к армянскому полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну во время летнего трансферного окна — 2024. Бергамаски искали замену Тёну Копмейнерсу, Сперцян был в их шорт-листе, сообщает известный журналист и инсайдер Грач Хачатрян в социальной сети X (ранее Twitter).

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В результате «Аталанта» подписала Лазара Самарджича из «Удинезе», а Эдуард Сперцян остался в «Краснодаре». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Сперцян провёл 16 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету шесть матчей в Фонбет Кубке России.