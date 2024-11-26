Орлов объяснил, как «Спартак» нейтрализовал Батракова в дерби

Известный футбольный комментатор и спортивный журналист Геннадий Орлов сделал вывод о том, как «Спартаку» удалось нейтрализовать лидера «Локомотива» Алексея Батракова в московском дерби. Игра 16-го тура РПЛ завершилась победой красно-белых со счётом 5:2.

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