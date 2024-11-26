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Карпин заявил о главной кадровой проблеме сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил главную кадровую проблему национальной команды, указав на нехватку центральных защитников. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Карпин назвал главную кадровую проблему сборной России
© РИА Новости
«Краснодар». Оба центральных защитника — иностранцы. В «Зените» то же самое. Как и в «Локомотиве», «Динамо»... В «Спартаке» Литвинова периодически используют в центре обороны. В ЦСКА есть Дивеев. Все! Шесть первых клубов — и лишь два центральных защитника с российским паспортом!» — заявил он.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

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