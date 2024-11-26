Капитан минского «Динамо» Политевич оценил возможный переход в РПЛ

Капитан минского «Динамо» Сергей Политевич в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Алексеем МИХАЙЛОВЫМ высказался об идее возможного проведения объединенного чемпионата России и Беларуси.

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В 2023 году Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил белорусским клубам войти в число участников чемпионатов России.

«Тяжелый вопрос. Хочется всегда играть с хорошими командами. Мне нравится играть в чемпионате Беларуси, потому что, это чемпионат Беларуси. Если будет какой-то дополнительный турнир с чемпионатом Беларуси... ну, я не знаю. Скажут играть со «Спартаком» – будем играть со «Спартаком». Скажут играть с «Барселоной» – будем играть с «Барселоной». Всегда хочется играть с сильными соперниками. Почему не рассматривать играть с «Реалом» и «Барселоной» в одном чемпионате? Дело в том, что это больше политические вопросы, которые мы не решаем. Но как футболисту, я же говорю, хочется играть с сильными соперниками. Мы понимаем, что в России – сильные соперники. Для развития это, может быть, – плюс. Но о своем чемпионате, естественно, не нужно забывать – он все-таки наш, родной», – сказал Политевич.

«Динамо» (Минск) стало чемпионом Беларуси в 2024 году и в сезоне 2025/26 сыграет в Лиге чемпионов.