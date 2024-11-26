«Факел» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо»

Воронежский «Факел» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Воронежцы просят рассмотреть эпизод на 45-й минуте матча, в котором арбитр Артём Чистяков не назначил пенальти в ворота гостей. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС. Встреча проходила в воскресенье 24 ноября и завершилась вничью — 1:1.

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После 16 туров воронежский «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Московское «Динамо» занимает пятое место, набрав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.