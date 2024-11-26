«ПСЖ» интересуется игроком сборной Узбекистана.

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Парижский клуб хочет укрепить линию обороны в зимнее трансферное окно и проявляет интерес к Абдукодиру Хусанову из «Ланса», пишет Foot Mercato.

Луиш Кампуш, занимающий в «ПСЖ» должность советника по футбольным вопросам, уже встречался с людьми из окружения игрока. Считается, что трансфер Хусанова обойдется дешевле, чем подписание Томаша Араужу из «Бенфики», за которым парижане тоже следят.

Стоимость футболиста сборной Узбекистана оценивается в 20 миллионов евро.

Хусанов выступает за «Ланс» с сезона-2023/24, в текущем розыгрыше Лиги 1 он провел 10 матчей.