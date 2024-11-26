Комментатор Орлов раскритиковал судейство в матче «Оренбург» — «Зенит»

Известный футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал работу арбитра Сергея Карасёва в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Зенит». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

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