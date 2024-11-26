Легенда ЦСКА назвал Соболева тихоходом

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что игра нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболев в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» его разочаровала.

По его словам, форвард играет на крайне низких скоростях.

«Семаку будет сложно удержать команду от спада. Мало кто сейчас находится в хорошей игровой форме. Соболев — тихоход, он команде всю игру испортил. Без него «Зенит» в атаке смотрится куда лучше», — заявил Пономарев.

Игра прошла на стадионе «Газовик» 23 ноября и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на шестой компенсированной ко второму тайму минуте с передачи защитника Нуралы Алипа забил Александр Ерохин.

«Газета.Ru» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после этой победы идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». «Оренбург» — аутсайдер чемпионата. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав восемь очков.