Экс-защитник сборной России: ЦСКА надо уволить Николича

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Владимир Пономарев поделился мнением о работе главного тренера армейцев Марко Николича.

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«Руководству ЦСКА надо уволить Николича и назначить Игнашевича. Это будет правильно. Надо доверять своему, бывшему армейцу. Все ему помогут. Он хорошо себя показал в «Балтике», как тренер», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

После 16 туров чемпионата России ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. На пятой строчке находится «Динамо». У бело-голубых 31 очко.

30 ноября красно-синие сыграют против «Рубина» в рамках 17-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Николич возглавил москвичей летом 2024 года. Ранее 45-летний серб тренировал «Рад», молодежную сборную Сербии, «Войводину», «Партизан», «Олимпию», «Видеотон», «Локомотив» и «Шабаб Аль-Ахли».