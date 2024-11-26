Далер Кузяев останется во французском «Гавре»

Технический директор французского «Гавра» Мохамед Эль Харраз прокомментировал возможный уход из клуба российского полузащитника Далера Кузяева.

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«Далер точно останется в клубе. У нас с ним нет никаких проблем», - заявил Эль Харраз Sport24.

Далер Кузяев 12 июля 2023 года перешел из «Зенита» во французский «Гавр» в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в «Лиге 1», забил 1 гол. Последний матч за «Гавр» он провел 24 ноября против «Нанта». Его команда победила со счетом 2:0, а сам Далер провел на поле 90 минут, но очков не набрал.

Кузяев является 5-кратным чемпионом России, 2-кратным обладателем Суперкубка и победителем Кубка страны в составе петербургской команды.

Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.