Дзюба и еще ряд лидеров «Акрона» пропустят матч с «Шинником»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, а также его партнеры Стефан Лончар, Константин Савичев и Родриго Эсковал пропустят матч Кубка России с «Шинником», сообщили в пресс‑службе клуба.

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Встреча в рамках первого этапа ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Шинником» и «Акроном» пройдет во вторник в Ярославле. Дзюбы и ряда других футболистов не было в составе тольяттинцев, приехавших на стадион.

— Дзюба и другие лидеры пропускают матч с «Шинником» в связи с тем, что готовятся к матчу чемпионата России с «Оренбургом», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Акрона».

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