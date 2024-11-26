«Краснодар» победил «Тюмень» в Кубке России

Завершился матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Тюмень» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Основное время матча закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказался «Краснодар» (4:2).

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«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

В середине первого тайма счёт в матче открыл полузащитник гостей Данила Козлов. На 37-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов удвоил преимущество своей команды. На 53-й минуте Смолов оформил дубль. На 58-й минуте Поройков сократил отставание в счёте. На 62-й минуте защитник «Тюмени» Станислав Поройков оформил дубль. На 87-й минуте полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук восстановил равновесие.

Благодаря этой победе «быки» прошли во второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России.