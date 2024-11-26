Депутат Журова отреагировала на заявление о коррупции в российском судействе

Депутат Журова о коррупции в судействе: «РФС должен начать расследование, арбитры же не с неба упали. Посмотрим, хватит ли у кого-то смелости это сделать. А то говорить все горазды»
Светлана Журова отреагировала на заявление о коррупции в российском судействе.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
«Конечно, этим должны заняться правоохранительные органы. Но в первую очередь сам РФС должен начать расследование после заявления Федорищева о коррупции в судейском корпусе. Они должны быть заинтересованы в чистоте российского футбола! Арбитры же не с неба упали, а аккредитованы в федерации. Посмотрим, хватит ли у кого-то смелости это сделать. Потому что одно дело сказать, а другое – довести дело до конца. А то говорить все горазды, я уже слышала это не один раз, но все заканчивалось на разговорах», – сказала депутат Государственной думы РФ и олимпийская чемпионка Журова.
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Депутат Журова о коррупции в судействе: «РФС должен начать расследование, арбитры же не с неба упали. Посмотрим, хватит ли у кого-то смелости это сделать. А то говорить все горазды»