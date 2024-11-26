В РФС выступили с заявлением о словах губернатора Самарской области

Российский футбольный союз выступил с комментарием о словах губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Напомним, ранее Федорищев выступил с заявлением о том, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей долга преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

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