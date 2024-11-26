В Госдуме призвали РФС начать расследование о коррупции в судейском корпусе

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе, призвав Российский футбольный союз (РФС) начать расследование, передает "РБ Спорт".

"Этим должны заняться правоохранительные органы. Но в первую очередь сам РФС должен начать расследование. Они должны быть заинтересованы в чистоте российского футбола", - сказала Журова.

Ранее Федорищев заявил, что "Крылья Советов" должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

В турнирной таблице чемпионата России "Крылья Советов" занимают 12-е место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский "Зенит", имея в активе 39 баллов, на втором месте идет "Краснодар", набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский "Локомотив", набрав 34 очка.

В следующем матче РПЛ "Крылья Советов" сыграют с "Зенитом".