Из «Крыльев Советов» уволен финансовый директор после новости о коррупции в клубе

Из самарских "Крыльев Советов" уволен финансовый директор и еще один сотрудник финансового блока клуба после слов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что один из функционеров команды сообщил его о долге в 36 млн рублей перед преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола, передает "Матч ТВ".

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Отмечается, что оба сотрудника покинули клуб по соглашению сторон. Генеральный директор команды Вадим Андреев продолжит работу.

В турнирной таблице чемпионата России "Крылья Советов" занимают 12-е место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский "Зенит", имея в активе 39 баллов, на втором месте идет "Краснодар", набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский "Локомотив", набрав 34 очка.

В следующем матче РПЛ "Крылья Советов" сыграют с "Зенитом".