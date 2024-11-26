Автогол принес "Акрону" победу над "Шинником" в Кубке России

Тольяттинский "Акрон" в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 одержал победу над ярославским "Шинником" со счётом 1:0. Игра прошла в Ярославле на стадионе "Шинник". Единственный гол в матче был забит на 1-й минуте - мяч в свои ворота отправил полузащитник хозяев Артём Малахов.

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Таким образом, "Акрон" пробился во второй этап 1/4 финала Пути регионов, матчи которого пройдут 11-13 марта 2025 года. "Шинник" прекратил своё участие в турнире.