Комментатор «Матч ТВ» напомнил про слова Карпина после коррупционного скандала в «Крыльях»

Комментатор и журналист Константин Генич отреагировал в своем Telegram-канале на высказывание главы Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что клуб должен заплатить 36 млн рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе, напомнив слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что если начать говорить о судействе, можно получить пожизненную дисквалификацию.

"Мне кажется, самарский губернатор безнаказанно затронул ту тему, о которой очень хочет рассказать Карпин, но опасается дисквалификации на 5–10 лет", - сказал Генич.

В турнирной таблице чемпионата России "Крылья Советов" занимают 12-е место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский "Зенит", имея в активе 39 баллов, на втором месте идет "Краснодар", набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский "Локомотив", набрав 34 очка.

В следующем матче РПЛ "Крылья Советов" сыграют с "Зенитом".