«Бавария» нанесла «ПСЖ» четвертое поражение подряд в личных встречах

Мюнхенская «Бавария» довела победную серию в играх с французским «ПСЖ» до четырёх матчей, сообщает Wildstat. Сегодня футболисты «Баварии» нанесли парижанам поражение в основном раунде Лиги чемпионов со счётом 1:0.

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Единственный гол в ворота Матвея Сафонова забил корейский защитник Ким Мин‑Чжэ. Последний раз «ПСЖ» побеждал мюнхенцев 7 апреля 2021‑го в четвертьфинале Лиги чемпионов‑2020/21. Тогда французы выиграли на стадионе «Арена Мюнхен» со счётом 3:2 и вышли в полуфинал турнира.