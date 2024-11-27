Тренер ПСЖ высказался об ошибке Сафонова в матче с «Баварией»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об ошибке российского вратаря команды Матвея Сафонова в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Его слова приводит RMC Sport.

Специалист отметил, что результата добивается вся команда.

«Всегда есть желание найти виновного. Если кто и виноват, так это я. Я несу ответственность. Вот и все», — заявил Энрике.

Матч прошел в ночь на среду, 27 ноября, в Мюнхене. «Бавария» одержала победу со счетом 1:0, в эпизоде с пропущенным голом Сафонов неудачно сыграл на выходе.

Сафонов в нынешнем сезоне провел шесть матчей за ПСЖ во всех турнирах. В трех из них он оставил свои ворота сухими.