Тренер Писарев: «Зенит» четко понимает, что у него нет явного конкурента

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о санкт-петербургском «Зените». По словам Писарева, сине-бело-голубые прекрасно понимают, что сильного конкурента в Российской Премьер-Лиге у них нет.

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«Зенит» всё равно имеет право на какую-то ошибку, потому что все будут оступаться — и «Краснодар», и «Локомотив», и «Спартак», и «Динамо». «Зенит» чётко понимает, что у него нет такого явного конкурента, который на протяжении долгого чемпионата всех уверенно обыгрывает», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

«Зенит» после 16 туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко.