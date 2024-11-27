Французский журналист раскритиковал тренера ПСЖ за выбор Сафонова

Известный французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал тренерский штаб «ПСЖ» за выбор Матвея Сафонова на матч Лиги чемпионов с «Баварией». Российский голкипер допустил ошибку, после которой был забит единственный гол в матче. Парижане проиграли со счётом 0:1.

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