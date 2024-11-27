35-летний футболист «Зенита» еще хочет сыграть за сборную России

35-летний футболист «Зенита» Александр Ерохин признался, что ещё хочет сыграть за сборную России.

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– А ты для себя страницу сборной уже перевернул?

– Я – действующий футболист, поэтому это все в компетенции главного тренера сборной.

– Карпин неоднократно повторял, что игроки старше 30 лет в сборной России не нужны. Твое отношение к этому?

– Это видение главного тренера сборной. Поэтому нужно отталкиваться от него.

– Но ты же опытный футболист. Наверняка, у тебя есть и своя точка зрения?

– Конечно, я бы хотел ещё сыграть за сборную, но тренер говорит, что не может вызвать всех, кто хочет. Поэтому, конечно, когда есть матчи, наверное, тренер смотрит на ребят, кто в перспективе будет защищать цвета сборной, когда сборную допустят к официальным соревнованиям. Все, что от меня требуется, стараюсь в клубе выполнять, а остальное уже в компетенции главного тренера, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.