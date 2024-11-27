Экс-тренер «Спартака» объяснил спад Тюкавина

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающему столичного «Динамо» Константину Тюкавину необходимо провести удачный матч, чтобы заново обрести в себе уверенность.

По его словам, спад формы у 22-летнего форварда является объяснимой ситуацией.

«Тюкавин — молодой нападающий, так что подобные спады в его возрасте — это нормально. Может быть, он психологически подсел от того, что не забивает. Он в хороших кондициях, тренируется, ему нужно время. Он должен сам в себе разобраться, где-то у него притупилось голевое чутье. Вот, Угальде проявил себя в матче с «Локомотивом», забил четыре — и обрел еще больше уверенности в себе. Константину нужен хороший матч, чтобы проявить себя и вернуться на прежний уровень. В мастерстве он не потерял», — заявил Гладилин.

28 ноября «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ сыграет на выезде против «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, первая игра завершилась победой красно-зеленых со счетом 2:1.