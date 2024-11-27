Во Франции Сафонова разносят за ошибку в Лиге чемпионов

А вот партнёры по «ПСЖ» поддержали Матвея.

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«ПСЖ» снова проиграл в Лиге чемпионов. На этот раз команда Луиса Энрике не справилась в Мюнхене с «Баварией» (0:1). Досадно, что единственный гол стал следствием ошибки вратаря Матвея Сафонова — россиянин неудачно сыграл на выходе во время углового. После матча французская пресса подчеркнула, что этот выбор тренера себя не оправдал.

RMC Sport: Сафонов — ставка Луиса Энрике, которая не сыграла

«Сафонов часто подвергался давлению со стороны футболистов «Баварии» и нередко отдавал длинные передачи. Российский вратарь неплохо начал матч, хотя был эпизод, когда он неудачно зафиксировал мяч. К счастью, рядом не оказалось никого из футболистов «Баварии». В важные моменты нужно блистать, а Сафонов совершил ошибку. Он неудачно сыграл на выходе и потом не успел отразить удар защитника соперника. Этот эпизод мало чем отличается от тех, в которых ошибался Доннарумма. Наверняка болельщики «ПСЖ» будут раздражены, ведь они надеялись на хорошую игру Сафонова. Хуже всего то, что эта ошибка ещё больше осложнила положение команды в Лиге чемпионов. С другой стороны, после перерыва Сафонов сделал впечатляющий сейв после удара Мусиалы. Впрочем, россиянину в какой-то степени не повезло, ведь команда уже проигрывала, и Матвей не смог заставить всех забыть о своей ошибке. Эта оплошность наверняка возродит споры вокруг позиции основного вратаря парижан. Луис Энрике рассчитывал, что Сафонов поможет справиться с прессингом «Баварии», однако россиянин ошибся в другом компоненте».

Даниэль Риоло, журналист RMC Sport:

«Зачем ставить себя в неловкое положение, устраивая эту игру с вратарями? Сегодня я выпускаю этого голкипера, завтра — другого. Зачем всё это нужно? Луис Энрике бросил в бой не Зеппа Майера или Льва Яшина. Он выпустил на поле Сафонова — бывшего вратаря «Краснодара». Что я могу сказать о голе? Сафонов в этом эпизоде выглядел смешно».

Le Parisen: ошибка Сафонова на выходе стоила очень дорого

«В этом сезоне «ПСЖ» дорого платит за ошибки вратарей на выходе. Доннарумма посодействовал победе «Арсенала» несколько недель назад, а теперь не справился Сафонов. Россиянин неудачно сыграл на выходе во время углового. Ещё более прискорбно, что до этого момента Сафонов проводил хороший тайм. Вратарь оставлял приятное впечатление, но до 39-й минуты. После перерыва Сафонов отразил опасный удар Мусиалы, однако всё это меркнет на фоне грубой ошибки».

Foot Mecato: шесть сейвов и грубейшая ошибка — контрастный матч для Сафонова

«В начале матча Сафонов справился с ударами Мусиалы и Зане с близкого расстояния. Но обнадёживающее начало матча в доли секунды превратилось в кошмар. Неудачная игра на выходе привела к пропущенному мячу. После этого россиянин несколько раз сыграл достаточно уверенно, однако ущерб уже был нанесён. В целом Сафонов провёл неплохой матч, если не считать эпизода с пропущенным мячом. К примеру, он спас после удара Мусиалы во втором тайме. Спаситель и могильщик в одном лице. Правда, россиянин продемонстрировал не очень удачную игру ногами — 41% успешных передач. Аспект, за который часто критикуют Доннарумму».

L’Equipe: кошмарный вечер для Дембеле и Сафонова

«ПСЖ» потерпел очередное поражение в Лиге чемпионов. Вратарь Сафонов неудачно сыграл на выходе, что привело к единственному пропущенному мячу в Мюнхене. А Дембеле разочаровал тем, что схватил красную карточку в тот момент, когда команде нужно было отыгрываться».

Kicker: Ким Мин Джэ воспользовался ошибкой вратаря «ПСЖ»

«Несколько неожиданно, что Сафонов начал матч в воротах, а Доннарумма остался на скамейке запасных. «Бавария» открыла счёт до перерыва, и тут ей здорово помог вратарь «ПСЖ». Сафонов неуверенно сыграл на выходе, а Ким Мин Джэ головой добил мяч в сетку с нескольких метров. Мусиала мог забивать на 74-й минуте, но Сафонов перевёл мяч в штангу. «Бавария» одержала важную победу, «ПСЖ» рискует остаться без плей-офф».

Кстати, представители «ПСЖ» поддержали Матвея после ошибки.

Луис Энрике: «Ответственность лежит на всей команде, независимо от результата. Не нужно искать ни героев, ни виноватых. Всегда есть желание найти того, кто виноват. Я несу ответственность за результат. Если кто-то и виноват, то это я. Принимаю любую критику в свой адрес. Почему выпустил Сафонова? Мы знали, что «Бавария» оказывает серьёзное давление. Я думал, что Сафонов — лучший вариант для того, чтобы справиться с ним».

Жоау Невеш: «Пропущенный гол не вина Сафонова, это вина всей команды. Когда забивает один игрок, то забивает вся команда. Мы держимся вместе, несмотря ни на что. Болельщики разочарованы, как и вся команда».