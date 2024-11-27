Инвестор «Химок» недоволен главным тренером

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов недоволен работой главного тренера подмосковной команды Франка Артиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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В случае, если в двух ближайших матчах РПЛ результат «Химок» будет отрицательным, Артига покинет пост главного тренера клуба.

Напомним, «Химки» набрали 13 очков за 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Подмосковный клуб идёт на 13-й строчку в турнирной таблице чемпионата страны. Лидирует в РПЛ «Зенит», который в прошлом туре обошёл «Краснодар». «Быки» идут на втором месте. А замыкает тройку лидеров РПЛ московский «Локомотив».