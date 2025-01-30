Лига чемпионов, итоги: главные неожиданности сезона – Манчестер Сити, ПСЖ, Реал, Брест, Милан, Лилль, РБ Лейпциг, Фейеноорд

Продолжаем подводить итоги исторического первого этапа.

10 главных неожиданностей новой Лиги чемпионов
© Чемпионат.com

Завершился общий этап Лиги чемпионов. Новый формат еврокубка подарил много неожиданностей. И в большинстве своём удивляли скорее в неприятном смысле: многие топ-клубы выступили гораздо ниже ожиданий. Зато кое-кто из записных аутсайдеров или середняков мощно выстрелил. В этом тексте – наш рейтинг главных сенсаций этого розыгрыша ЛЧ.

1. «Манчестер Сити»

Перед стартом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» по традиции воспринимался как один из фаворитов турнира наряду с «Реалом». Но невероятный кризис у чемпиона Англии выпал и на ЛЧ. За тур до финиша команда Хосепа Гвардиолы свалилась в зону вылета, потерпев поражения от «Спортинга» (1:4), «Ювентуса» (0:2) и «ПСЖ» (2:4). Каталонский тренер вынужден был признать – всё по делу.

«Справедливо ли наше место в таблице? Конечно, справедливо. Какой аргумент, чтобы сказать, что это несправедливо? Мы находимся в таком положении, но мы боролись с лучшими командами. Должны принять это и восстановиться», говорил Пеп.

Только благодаря победе над «Брюгге» в 8-м туре «Ман Сити» зацепился за 22-е место и всё-таки пролез в плей-офф. Хотя и в этом матче команда Гвардиолы проигрывала после первого тайма. Просто чудом спаслась.

2. «ПСЖ»

«ПСЖ», как и «Манчестер Сити», до последнего стоял над пропастью, со страхом поглядывая вниз. Для чемпиона Франции с его возможностями и амбициями завершение евросезона в январе – провал. Уход Килиана Мбаппе в летнее окно не может служить оправданием для парижской команды. Пусть даже проигрывал «ПСЖ» в этой Лиге чемпионов действительно сильным соперникам – «Арсеналу» (0:2) в Лондоне, «Баварии» (0:1) в Мюнхене и «Атлетико» (1:2) на своём поле. При этом с тем же «Атлетико» по игре команда не заслуживала поражения. А ведь была ещё обиднейшая (и такая же странная по игре) ничья с ПСВ. Луис Энрике принимал немало странных и спорных решений, хотя приятно, что он давал шансы Матвею Сафонову.

Благодаря камбэку в матче 7-го тура с «Сити» (с 0:2 ушли на 4:2) и крупной победе над «Штутгартом» в 8-м туре «ПСЖ» избежал худшего. Финишировал на 15-м месте – ещё не так плохо, учитывая обстоятельства.

3. «Реал»

Действующий победитель Лиги чемпионов вполне мог вылететь уже в январе! По крайней мере, так казалось после 5-го тура. В тот момент у «Реала» были лишь две победы и три поражения от «Лилля» (0:1), «Милана» (1:3) и «Ливерпуля» (0:2). Критика команды Карло Анчелотти достигла предела, а самого тренера стали отправлять в отставку местные СМИ. Инсайдеры писали, что в случае неудачного завершения ЛЧ итальянец будет уволен, а сезон «Мадрид» завершит под руководством Сантьяго Солари. К счастью для Анчелотти, на финише «Реал» разыгрался. Три победы подряд – и итоговое 11-е место. Но команда не попала в топ-8, и теперь ей придётся играть стыковые матчи. Там в соперниках будет либо «Селтик», либо… «Манчестер Сити».

4. «Лилль»

Успешное выступление «Лилля» в Лиге чемпионов, конечно же, не суперсенсация, но «доги» всё равно прыгнули выше головы. Пятая на сегодняшний день команда Франция и четвёртая по итогам прошлого сезона Лиги 1 выступила лучше чемпиона страны «ПСЖ». А ещё лучше «Реала», «Милана», «Баварии», «Сити» и других мощных (на бумаге) команд. Более того, заняв седьмое место, команда Бруно Женезио гарантировала себе участие в 1/8 финала. «Лилль» переиграл «Реал» (1:0), «Атлетико» (3:1), «Болонью» (2:1), «Штурм» (3:2) и «Фейеноорд» (6:1), отнял очки у «Ювентуса» (1:1). Очевидно, что «Лилль» заработал в этом розыгрыше ЛЧ больше, чем планировал.

5. «Брест»

Если бы до старта турнира, кто-то сказал, что перед последним туром «Брест» будет опережать в таблице «Баварию», «Реал», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «ПСЖ», то такого человека назвали бы в лучшем случае чудаком или фантазёром. Но жизнь иногда подбрасывает сценарии, которые и не придумаешь. Восьмая команда чемпионата Франции выиграла половину матчей в ЛЧ! Правда, «Бресту» немного повезло с календарём.

«Мы сюрприз Лиги чемпионов, хвалился главный тренер команды Эрик Руа. Мы теперь на карте. Это то, чем можно гордиться. Во Франции на нас никто не ставил, но мы заставили замолчать критиков Это снимает с нас давление. Перед нами стоит большой вызов. Я сказал игрокам, что мы должны продолжать верить в себя».

Несмотря на неудачи в последних двух турах и финиш на 18-м месте, «Брест» действительно должен гордиться собой. С его финансовыми возможностями о большем и мечтать нельзя. В стыках предстоят матчи либо с «ПСЖ», либо с «Бенфикой».

6. «Астон Вилла»

Экс главный тренер «Спартака» Унаи Эмери опять подтвердил, что он искусный еврокубковый боец. На сей раз затащил «Астон Виллу» напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для восьмой на сегодняшний день команды АПЛ это большое достижение – «Манчестер Сити» позавидует. «Астон Вилла» начала с трёх сухих побед подряд над «Янг Бойз» (3:0), «Баварией» (1:0) и «Болоньей» (2:0), а в оставшихся пяти турах хватило двух выигрышей — в матчах с «РБ Лейпциг» (3:2) и «Селтиком» (4:2). В Лиге чемпионов восьмое место – праздник для Бирмингема. Тем более в условиях адского английского календаря.

7. «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» сыграл в Лиге чемпионов поразительно слабо для четвёртой команды Германии. В первых шести турах команда Марко Розе проигрывала всем подряд – «Атлетико» (1:2), «Ювентусу» (2:3), «Ливерпулю» (0:1), «Селтику» (1:3), «Интеру» (0:1), «Астон Вилле» (2:3). В какой-то степени оправданием для представителя Бундеслиги можно считать трудный календарь, ведь приходилось играть с соперниками из топ-лиг и в шумном Глазго. Но хотя бы очко-другое можно было зацепить!

«Шесть поражений в Лиге чемпионов, конечно, мы представляли себе всё иначе, соглашался Розе. Соперники здесь очень сложные. Желания у игроков хоть отбавляй, но из-за большого числа травмированных, возможно, мы не в силах выполнить всё задуманное».

И хотя «РБ Лейпциг» обыграл «Спортинг», в последнем туре снова провалился – был бит даже австрийским «Штурмом» (0:1). В итоге — 32-е место. Ужасное завершение ЛЧ!

8. «Ред Булл Зальцбург»

Катастрофически сложилась Лига чемпионов и для другой команды системы «Ред Булл», которая всегда была крепким соперником и умела кусать топов в ЛЧ. Ещё результаты прошлого сезона навели на мысль, что у «Зальцбурга» начался затяжной спад – команда впервые за 11 сезонов не выиграла чемпионат Австрии. А в нынешнем розыгрыше ЛЧ потерпела семь поражений в восьми турах. В результате «Ред Булл Зальцбург» стал 34-м и досрочно вылетел из еврокубков. При этом ещё в декабре отправив в отставку тренера Пепейна Лендерса – бывшего ассистента Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

9. «Милан»

Присутствие «Милана» в топ-8 за тур до финиша – сюрприз, учитывая, как «россонери» трясло по ходу нынешнего сезона. В чемпионате Италии миланцы лишь седьмые. Дошло даже до отставки главного тренера Паулу Фонсеки, которого сменил другой португалец Сержиу Консейсау. Да и в Лиге чемпионов «Милан» начал с двух предсказуемых поражений от «Ливерпуля» и «Байера», но затем одержал пять побед подряд – над «Брюгге» (3:1), «Реалом» (3:1), «Слованом» (3:2), «Црвеной Звездой» (2:1) и «Жироной» (1:0). Получилась красивая история преодоления. Впрочем, подпортила её неоднозначная концовка. В заключительном туре «Милан» вдруг уступил загребскому «Динамо». И выпал из топ-8 – занял 13-е место.

10. «Фейеноорд»

В этом сезоне Лиги чемпионов приятно удивила не только нынешняя команда Арне Слота – «Ливерпуль», но и предыдущая. Вице-чемпион Нидерландов до последнего претендовал на попадание в топ-8. «Фейеноорд» уже под руководством Брайана Приске переиграл «Жирону» (3:2), «Бенфику» (3:1), «Спарту» (4:2) и даже «Баварию» (3:0). Команда из Роттердама вытащила ничью с «Манчестер Сити» (3:3) на «Этихаде», уступая 0:3 за 20 минут до конца. В общем, нидерландские парни доказали, что они не случайные гости в ЛЧ. Но вот 1:6 в Лилле на финише – это лишнее. «Фейеноорд» стал лишь 19-м на общем этапе ЛЧ.

А кто больше всего удивил вас? Пишите в комментарии!

Футбол
Килиан Мбаппе
Бруно Женезио
Матвей Сафонов
Карло Анчелотти
Луис Энрике
Динамо
Реал
Слован
Спартак