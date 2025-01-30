10 главных неожиданностей новой Лиги чемпионов

Продолжаем подводить итоги исторического первого этапа.

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Завершился общий этап Лиги чемпионов. Новый формат еврокубка подарил много неожиданностей. И в большинстве своём удивляли скорее в неприятном смысле: многие топ-клубы выступили гораздо ниже ожиданий. Зато кое-кто из записных аутсайдеров или середняков мощно выстрелил. В этом тексте – наш рейтинг главных сенсаций этого розыгрыша ЛЧ.

1. «Манчестер Сити»

Перед стартом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» по традиции воспринимался как один из фаворитов турнира наряду с «Реалом». Но невероятный кризис у чемпиона Англии выпал и на ЛЧ. За тур до финиша команда Хосепа Гвардиолы свалилась в зону вылета, потерпев поражения от «Спортинга» (1:4), «Ювентуса» (0:2) и «ПСЖ» (2:4). Каталонский тренер вынужден был признать – всё по делу.

« С п р а в е д л и в о л и н а ш е м е с т о в т а б л и ц е ? К о н е ч н о , с п р а в е д л и в о . К а к о й а р г у м е н т , ч т о б ы с к а з а т ь , ч т о э т о н е с п р а в е д л и в о ? М ы н а х о д и м с я в т а к о м п о л о ж е н и и , н о м ы б о р о л и с ь с л у ч ш и м и к о м а н д а м и . Д о л ж н ы п р и н я т ь э т о и в о с с т а н о в и т ь с я » , – г о в о р и л П е п .

Только благодаря победе над «Брюгге» в 8-м туре «Ман Сити» зацепился за 22-е место и всё-таки пролез в плей-офф. Хотя и в этом матче команда Гвардиолы проигрывала после первого тайма. Просто чудом спаслась.

2. «ПСЖ»

«ПСЖ», как и «Манчестер Сити», до последнего стоял над пропастью, со страхом поглядывая вниз. Для чемпиона Франции с его возможностями и амбициями завершение евросезона в январе – провал. Уход Килиана Мбаппе в летнее окно не может служить оправданием для парижской команды. Пусть даже проигрывал «ПСЖ» в этой Лиге чемпионов действительно сильным соперникам – «Арсеналу» (0:2) в Лондоне, «Баварии» (0:1) в Мюнхене и «Атлетико» (1:2) на своём поле. При этом с тем же «Атлетико» по игре команда не заслуживала поражения. А ведь была ещё обиднейшая (и такая же странная по игре) ничья с ПСВ. Луис Энрике принимал немало странных и спорных решений, хотя приятно, что он давал шансы Матвею Сафонову.

Благодаря камбэку в матче 7-го тура с «Сити» (с 0:2 ушли на 4:2) и крупной победе над «Штутгартом» в 8-м туре «ПСЖ» избежал худшего. Финишировал на 15-м месте – ещё не так плохо, учитывая обстоятельства.

Действующий победитель Лиги чемпионов вполне мог вылететь уже в январе! По крайней мере, так казалось после 5-го тура. В тот момент у «Реала» были лишь две победы и три поражения от «Лилля» (0:1), «Милана» (1:3) и «Ливерпуля» (0:2). Критика команды Карло Анчелотти достигла предела, а самого тренера стали отправлять в отставку местные СМИ. Инсайдеры писали, что в случае неудачного завершения ЛЧ итальянец будет уволен, а сезон «Мадрид» завершит под руководством Сантьяго Солари. К счастью для Анчелотти, на финише «Реал» разыгрался. Три победы подряд – и итоговое 11-е место. Но команда не попала в топ-8, и теперь ей придётся играть стыковые матчи. Там в соперниках будет либо «Селтик», либо… «Манчестер Сити».

4. «Лилль»

Успешное выступление «Лилля» в Лиге чемпионов, конечно же, не суперсенсация, но «доги» всё равно прыгнули выше головы. Пятая на сегодняшний день команда Франция и четвёртая по итогам прошлого сезона Лиги 1 выступила лучше чемпиона страны «ПСЖ». А ещё лучше «Реала», «Милана», «Баварии», «Сити» и других мощных (на бумаге) команд. Более того, заняв седьмое место, команда Бруно Женезио гарантировала себе участие в 1/8 финала. «Лилль» переиграл «Реал» (1:0), «Атлетико» (3:1), «Болонью» (2:1), «Штурм» (3:2) и «Фейеноорд» (6:1), отнял очки у «Ювентуса» (1:1). Очевидно, что «Лилль» заработал в этом розыгрыше ЛЧ больше, чем планировал.

5. «Брест»

Если бы до старта турнира, кто-то сказал, что перед последним туром «Брест» будет опережать в таблице «Баварию», «Реал», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «ПСЖ», то такого человека назвали бы в лучшем случае чудаком или фантазёром. Но жизнь иногда подбрасывает сценарии, которые и не придумаешь. Восьмая команда чемпионата Франции выиграла половину матчей в ЛЧ! Правда, «Бресту» немного повезло с календарём.

« М ы с ю р п р и з Л и г и ч е м п и о н о в , – х в а л и л с я г л а в н ы й т р е н е р к о м а н д ы Э р и к Р у а . – М ы т е п е р ь н а к а р т е . Э т о т о , ч е м м о ж н о г о р д и т ь с я . В о Ф р а н ц и и н а н а с н и к т о н е с т а в и л , н о м ы з а с т а в и л и з а м о л ч а т ь к р и т и к о в … Э т о с н и м а е т с н а с д а в л е н и е . П е р е д н а м и с т о и т б о л ь ш о й в ы з о в . Я с к а з а л и г р о к а м , ч т о м ы д о л ж н ы п р о д о л ж а т ь в е р и т ь в с е б я » .

Несмотря на неудачи в последних двух турах и финиш на 18-м месте, «Брест» действительно должен гордиться собой. С его финансовыми возможностями о большем и мечтать нельзя. В стыках предстоят матчи либо с «ПСЖ», либо с «Бенфикой».

6. «Астон Вилла»

Экс главный тренер «Спартака» Унаи Эмери опять подтвердил, что он искусный еврокубковый боец. На сей раз затащил «Астон Виллу» напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для восьмой на сегодняшний день команды АПЛ это большое достижение – «Манчестер Сити» позавидует. «Астон Вилла» начала с трёх сухих побед подряд над «Янг Бойз» (3:0), «Баварией» (1:0) и «Болоньей» (2:0), а в оставшихся пяти турах хватило двух выигрышей — в матчах с «РБ Лейпциг» (3:2) и «Селтиком» (4:2). В Лиге чемпионов восьмое место – праздник для Бирмингема. Тем более в условиях адского английского календаря.

7. «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» сыграл в Лиге чемпионов поразительно слабо для четвёртой команды Германии. В первых шести турах команда Марко Розе проигрывала всем подряд – «Атлетико» (1:2), «Ювентусу» (2:3), «Ливерпулю» (0:1), «Селтику» (1:3), «Интеру» (0:1), «Астон Вилле» (2:3). В какой-то степени оправданием для представителя Бундеслиги можно считать трудный календарь, ведь приходилось играть с соперниками из топ-лиг и в шумном Глазго. Но хотя бы очко-другое можно было зацепить!

« Ш е с т ь п о р а ж е н и й в Л и г е ч е м п и о н о в , к о н е ч н о , м ы п р е д с т а в л я л и с е б е в с ё и н а ч е , – с о г л а ш а л с я Р о з е . – С о п е р н и к и з д е с ь о ч е н ь с л о ж н ы е . Ж е л а н и я у и г р о к о в х о т ь о т б а в л я й , н о и з - з а б о л ь ш о г о ч и с л а т р а в м и р о в а н н ы х , в о з м о ж н о , м ы н е в с и л а х в ы п о л н и т ь в с ё з а д у м а н н о е » .

И хотя «РБ Лейпциг» обыграл «Спортинг», в последнем туре снова провалился – был бит даже австрийским «Штурмом» (0:1). В итоге — 32-е место. Ужасное завершение ЛЧ!

8. «Ред Булл Зальцбург»

Катастрофически сложилась Лига чемпионов и для другой команды системы «Ред Булл», которая всегда была крепким соперником и умела кусать топов в ЛЧ. Ещё результаты прошлого сезона навели на мысль, что у «Зальцбурга» начался затяжной спад – команда впервые за 11 сезонов не выиграла чемпионат Австрии. А в нынешнем розыгрыше ЛЧ потерпела семь поражений в восьми турах. В результате «Ред Булл Зальцбург» стал 34-м и досрочно вылетел из еврокубков. При этом ещё в декабре отправив в отставку тренера Пепейна Лендерса – бывшего ассистента Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

9. «Милан»

Присутствие «Милана» в топ-8 за тур до финиша – сюрприз, учитывая, как «россонери» трясло по ходу нынешнего сезона. В чемпионате Италии миланцы лишь седьмые. Дошло даже до отставки главного тренера Паулу Фонсеки, которого сменил другой португалец Сержиу Консейсау. Да и в Лиге чемпионов «Милан» начал с двух предсказуемых поражений от «Ливерпуля» и «Байера», но затем одержал пять побед подряд – над «Брюгге» (3:1), «Реалом» (3:1), «Слованом» (3:2), «Црвеной Звездой» (2:1) и «Жироной» (1:0). Получилась красивая история преодоления. Впрочем, подпортила её неоднозначная концовка. В заключительном туре «Милан» вдруг уступил загребскому «Динамо». И выпал из топ-8 – занял 13-е место.

10. «Фейеноорд»

В этом сезоне Лиги чемпионов приятно удивила не только нынешняя команда Арне Слота – «Ливерпуль», но и предыдущая. Вице-чемпион Нидерландов до последнего претендовал на попадание в топ-8. «Фейеноорд» уже под руководством Брайана Приске переиграл «Жирону» (3:2), «Бенфику» (3:1), «Спарту» (4:2) и даже «Баварию» (3:0). Команда из Роттердама вытащила ничью с «Манчестер Сити» (3:3) на «Этихаде», уступая 0:3 за 20 минут до конца. В общем, нидерландские парни доказали, что они не случайные гости в ЛЧ. Но вот 1:6 в Лилле на финише – это лишнее. «Фейеноорд» стал лишь 19-м на общем этапе ЛЧ.

А кто больше всего удивил вас? Пишите в комментарии!