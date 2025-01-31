Хомуха допустил возвращение Черчесова в РПЛ
Бывший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о потенциальном возвращении российского тренера Станислава Черчесова в РПЛ.
27 января Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана.
«Вполне допускаю, что он может вернуться в чемпионат России на пост главного тренера. Главное, чтобы клуб, который его позовет, устраивал по амбициям самого тренера», — приводит слова Хомухи Vprognoze.ru.
Черчесов возглавлял сборную Казахстана с лета прошлого года. Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций — Казахстан играл в группе дивизиона B со сборными Австрии, Норвегии и Словении. Казахстан набрал в шести матчах одно очко, не забив ни одного гола. Казахстанская сборная заняла четвертое место и вылетела в дивизион C на следующий розыгрыш Лиги наций.
Черчесов был главным тренером «Спартака», «Терека», «Амкара», «Легии», «Ференцвароша» и сборной России.