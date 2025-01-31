Хомуха допустил возвращение Черчесова в РПЛ

Бывший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о потенциальном возвращении российского тренера Станислава Черчесова в РПЛ.

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27 января Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

« В п о л н е д о п у с к а ю , ч т о о н м о ж е т в е р н у т ь с я в ч е м п и о н а т Р о с с и и н а п о с т г л а в н о г о т р е н е р а . Г л а в н о е , ч т о б ы к л у б , к о т о р ы й е г о п о з о в е т , у с т р а и в а л п о а м б и ц и я м с а м о г о т р е н е р а » , — п р и в о д и т с л о в а Х о м у х и V p r o g n o z e . r u .

Черчесов возглавлял сборную Казахстана с лета прошлого года. Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций — Казахстан играл в группе дивизиона B со сборными Австрии, Норвегии и Словении. Казахстан набрал в шести матчах одно очко, не забив ни одного гола. Казахстанская сборная заняла четвертое место и вылетела в дивизион C на следующий розыгрыш Лиги наций.

Черчесов был главным тренером «Спартака», «Терека», «Амкара», «Легии», «Ференцвароша» и сборной России.