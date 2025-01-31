Стали известны итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

Сегодня, 31 января, состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА нынешнего сезона. Напомним, команды, которые заняли места с 9-го по 16-е в общем этапе, были сеяными, они сыграют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е (несеяные). Ответные стыковые встречи сеяные проведут дома.

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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки стыковых матчей Лиги чемпионов:

«Ференцварош» — «Виктория» Пльзень;

«Твенте» — «Будё-Глимт»;

«Юнион Сент-Жиллуа» — «Аякс»;

«АЗ Алкмаар» — «Галатасарай»;

«Порту» — «Рома»;

«Фенербахче» — «Андерлехт»;

ПАОК — «Стяуа»;

«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад».

Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьёвке.