Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Всего в следующий этап вышло 24 клуба. Они стали известны по итогам общего этапа, в котором принимали участие 36 команд.

Восемь лучших команд попали напрямую в 1/8 финала. Ими стали «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

Остальные команды примут участие в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Это «Аталанта», «Боруссия», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, ПСЖ, «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг» и «Брюгге».

Перед последним туром общего этапа девять команд досрочно потеряли шансы на продолжение борьбы за трофей («Жирона», «Црвена Звезда», «Ред Булл Зальцбург», «Штурм», «Спарта», «Болонья», «Янг Бойз», «Слован» и «РБ Лейпциг»). По итогам восьмого тура к ним присоединились «Шахтер», «Динамо» Загреб и «Штутгарт».

Российские клубы не допущены к международным турнирам из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).