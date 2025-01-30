Непомнящий: «Спартаку» не стоит выигрывать Зимний кубок РПЛ

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал об интересе смотреть Winline Зимний кубок РПЛ.

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30 января в 19:30 по московскому времени начнется Winline Зимний кубок РПЛ. В первом туре московский «Спартак» сыграет с «Краснодаром».

– Б о р ь б а б у д е т в п о л н у ю с и л у . Т а к о г о н е м о ж е т б ы т ь н а с б о р а х , ч т о б ы к л у б ы и г р а л и н е н а м а к с и м у м . Д а и э т а в с т р е ч а п р е с т и ж н а – в с т р е ч а ю т с я п е р в а я и т р е т ь я к о м а н д ы Р о с с и й с к о й п р е м ь е р ‑ л и г и . , – п е р е д а е т с л о в а Н е п о м н я щ е г о « М а т ч Т В » .

Winline Зимний кубок РПЛ пройдет уже в третий раз. Турнир состоится с 30 января по 11 февраля в Абу‑Даби (ОАЭ). Участие в турнире примут: «Зенит», «Спартак» (обладатель кубка) , «Краснодар», «Ростов», «Динамо» и ЦСКА.