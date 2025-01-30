Непомнящий: «Спартаку» не стоит выигрывать Зимний кубок РПЛ

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал об интересе смотреть Winline Зимний кубок РПЛ.

Непомнящий: «Спартаку» не стоит выигрывать Зимний кубок РПЛ
© ФК «Спартак»

30 января в 19:30 по московскому времени начнется Winline Зимний кубок РПЛ. В первом туре московский «Спартак» сыграет с «Краснодаром».

Борьба будет в полную силу. Такого не может быть на сборах, чтобы клубы играли не на максимум. Да и эта встреча престижна встречаются первая и третья команды Российской премьерлиги., передает слова Непомнящего «Матч ТВ».

Winline Зимний кубок РПЛ пройдет уже в третий раз. Турнир состоится с 30 января по 11 февраля в Абу‑Даби (ОАЭ). Участие в турнире примут: «Зенит», «Спартак» (обладатель кубка) , «Краснодар», «Ростов», «Динамо» и ЦСКА.

Вообще «Спартаку» не рекомендовано выигрывать предсезонные кубки. Исторически они хорошо играют в таких соревнованиях, а потом выдают плохой результат в чемпионате., считает Непомнящий.
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